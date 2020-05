DS 3 Crossback con Drive Assist di Livello 3

Qualche esempio? Le maniglie a scomparsa, nascoste nella carrozzeria e pronte a rivelarsi solo al momento di aprire o chiudere le portiere, quando chi ha la chiave in tasca si avvicina a meno di un metro dalla vettura. Ma che significa Livello 3? Significa dotazioni di guida assistita davvero avanzate, come la sorveglianza attiva dellʼangolo cieco. In succo, lʼauto non soltanto allerta il guidatore che un altro veicolo sta sopraggiungendo dalla parte posteriore che non vede, ma interviene attivamente sul volante in caso di necessità. Inoltre ha il sistema di riconoscimento esteso della segnaletica stradale, che include anche i lavori in corso, e in automatico riduce la velocità.

Sul parabrezza poi opera una telecamera che consente ai proiettori intelligenti a matrice di LED di adattare l’intensità del fascio luminoso in funzione del traffico. Lʼesclusività di DS 3 Crossback è persino maggiore se si dà uno sguardo agli interni. Ci sono cromature eleganti sul tunnel centrale, uno schermo touch da 10,3 pollici, le tante funzioni digitalizzate, con l’app MyDS e la funzione “Smart Access” per consentire l’accesso e l’utilizzo dellʼauto fino a 5 persone, facendo sharing senza dover consegnare la chiave.

La gamma motori si compone di tre benzina e due diesel, più la variante elettrica E-Tense. Il listino parte da 26.200 euro ma con la promozione in atto si scende a 20.950 euro, accedendo al finanziamento. Il pacchetto “DS Drive Assist” con le tecnologie di guida assistita di Livello 3 costa 1.550 euro.

