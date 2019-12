Crossback E-Tense, la nuova sfida di DS 3 e DS 7

La svolta di DS si chiama E-Tense , concerne naturalmente la trazione elettrica e prende le mosse dallʼesperienza vincente del brand DS Techeetah in Formula E . Due i modelli già pronti per la strada: DS 3 Crossback E-Tense per le compatte premium di segmento B e DS 7 Crossback E-Tense tra i Suv premium di fascia alta.

La trazione elettrica è ormai il binario su cui sta correndo oggi lʼindustria automobilistica. Ha unʼefficienza maggiore, cioè riduce i consumi e le emissioni inquinanti, e al tempo stesso offre performance dinamiche superiori, grazie alla disponibilità di tutta la coppia fin dai primi colpi di accelerazione. La DS 3 Crossback E-Tense ha un motore da 100 kW e la batteria da 50 kWh, che si ricarica all’80% in soli 30 minuti su una colonnina di ricarica da 100 kW. Lʼautonomia di marcia varia dai 320 ai 430 chilometri, un dato già molto oltre lʼutilizzo medio quotidiano.

Lunga appena 4,12 metri, DS 3 Crossback E-Tense ha però un abitacolo molto confortevole e un grande vano bagagli da 350 litri. Offre sedili a doppia densità e perciò molto morbidi, e mostra una cura del dettaglio unica: lo si vede nei materiali nobili, nella Nappa Art Leather dei sedili e nello spettacolare allestimento con impunture Point Perle a lavorazione Guilloché Clous de Paris. L’Alcantara firma invece la versione Performance Line.

DS 7 Crossback E-Tense è innanzitutto un Suv a trazione 4x4, molto forte con i 300 CV espressi dalla propulsione ibrida plug-in: due motori elettrici e un PureTech turbo benzina da 200 CV. Un veicolo che garantisce 58 km di marcia soltanto in elettrico (a 135 km/h di velocità) e ha bisogno di 1,3 litri di benzina per fare 100 km nel ciclo misto. La coppia massima di 520 Nm permette uno scatto sullo 0-100 in 5,9 secondi.

È una vera alternativa alle “solite” ammiraglie, elegantissimo con i suoi rivestimenti in pelle goffrata, Nappa o Alcantara, per non parlare delle sospensioni attive (Active Scan Suspensioni), da sempre fiore allʼocchiello del gruppo Citroen, da una cui costola nasce DS. Grazie al posizionamento di motori e batteria, DS 7 Crossback E-Tense offre la stessa abitabilità delle altre DS 7, rispetto alle quali però offre lʼesclusività di una tinta Grigio Cristallo per la carrozzeria, con interni DS Rivoli Grigio Roccia.