Divertimento, la MINI Elettrica sa come regalarlo

Se non fosse per quei particolari gialli, che conferiscono un tono così leggero, disinvolto alla carrozzeria, la MINI Elettrica sarebbe uguale a tutte le altre MINI, la “solita” city car di tendenza sulla scena da un ventennio e con qualche restyling più o meno incisivo. E invece è proprio lʼalimentazione 100% elettrica a cambiarne lʼidentità. Non lo spirito però, perché lʼimpronta su strada è sempre quella, anzi il go-kart feeling è forse ancora più accentuato.

Ha avuto un anno travagliato la MINI Cooper SE, un poʼ come tutti. Il lancio era previsto lʼultima settimana di febbraio (con un grande happening a Rimini), poi si sa comʼè andata e lo spostamento a luglio, quando la vettura è arrivata nelle concessionarie. Ora Tgcom24 ha potuto provarla per le strade di Roma, e provarne la gioia e il divertimento che stuzzica con la sua agilità e gli scatti fulminei. La trazione elettrica, va da sé, è la sfida nuova del brand, chiamato con impellenza a innovarsi sul fronte della mobilità urbana per stare al passo coi tempi, ma anche per restare il benchmark di riferimento per chiunque voglia non soltanto unʼauto che sia lʼoggetto dʼuso quotidiano.

Il divertimento, si diceva. La MINI Elettrica è un concentrato di agilità e piacere di guida, un luna park per i neofiti dellʼauto ma anche per chi non rinuncia al mito futurista della velocità. È potente (lʼequivalente di 135 kW è 184 CV) e ci schiaccia allʼindietro sullo schienale appena mordiamo un poʼ di più lʼacceleratore. Lʼaccelerazione da 0 a 60 km/h si compie in un paio di battiti dʼali, 3,9 secondi, e ci scopriamo stupiti come bimbi quanto lasciamo dietro al semaforo qualsiasi concorrente. Da 0 a 100 bastano 7,3 secondi, recita la scheda tecnica, alla quale crediamo ciecamente perché non abbiamo osato verificare il dato in città. Ma è chiaro che lʼauto sa andare sopra le righe e la stessa velocità autolimitata a 150 orari è oltre la media delle altre elettriche.

Un segnale da parte del gruppo BMW per dire che anche in elettrico si possono spuntare prestazioni degne dei motori termici brucia-carburanti. Ma cʼè unʼaltra cosa che ci ha colpiti della MINI Elettrica: la stabilità è impeccabile e lʼanteriore non perde mai il controllo, anche se affrontiamo i curvoni veloci sempre in accelerazione. Il merito è delle sospensioni con ammortizzatori a molla a giunto singolo nella parte anteriore, che garantiscono la massima stabilità di marcia ed evitano lo slittamento delle ruote. Al retrotreno opera un assale multilink dʼispirazione racing, ma anche lo sterzo sensibilissimo aiuta la precisione di guida.

È il feeling di guida tipico delle MINI, anche senza emissioni inquinanti! E poi il guidatore può divertirsi a cambiare le modalità di marcia: ci sono Mid, Sport, Green e lʼinedita modalità Green +, appositamente configurata per la MINI Cooper SE. Lʼautonomia di marcia a batterie cariche non è di quelle strabilianti delle grandi macina-chilometri, va dai 235 ai 270 chilometri, ma per il corto e medio raggio abbondantemente sufficienti. La ricarica è possibile con la presa domestica o in una stazione pubblica fino a 50 kW, anche in modalità veloce.

Dentro ci sono dotazioni specifiche di questo modello, come il display a colori da 5,5 pollici, un poʼ piccolo per quanto si vede in giro oggigiorno, ma funzionale. Le dotazioni di serie includono fari a LED, il climatizzatore automatico bizona, il riscaldamento con tecnologia a pompa di calore e con un sistema di riscaldamento ausiliario, il freno di stazionamento elettrico e il MINI Connected Navigation. Prezzi da 33.900 euro, ma con le promozioni e lʼecobonus statale si scende a 23.900 euro.