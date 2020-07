Design e Tecnologia, i plus della nuova Peugeot 208

Il design prima di tutto , e noi italiani sappiamo bene quanto valga il discorso stilistico nella scelta di unʼautomobile. Poi lʼinnovazione , e non solo in senso tecnico-motoristico, ma anche per i contenuti di comfort interni. Due aspetti che spiegano il successo della Peugeot 208 , Auto dellʼAnno 2020 e oggi con gli incentivi statali e della Casa proposta a prezzi molto intriganti.

La francesina del Leone è unʼauto dal carattere forte, che trasmette dinamicità ed energia, e nel segmento B (il più amato dagli italiani) è una dote che la eleva dal resto della concorrenza. I fari sono una vera firma distintiva, con quei tre artigli (e proiettori Full LED) che le danno le sembianze della temibile tigre con i denti a sciabola. È subito riconoscibile la Peugeot 208 con questi fari, anche da lontano e di notte, e in aggiunta cʼè lʼarmonia dei due volumi così generosi, importanti.

Premesse le doti di stile, ecco la modernità delle soluzioni tecnologiche. La più eclatante è ovviamente la motorizzazione 100% elettrica della e-208, unʼalternativa sempre più concreta alle tradizionali versioni benzina e diesel. Queste comprendono i PureTech 1.2 a benzina e i BlueHDi 1.5 a gasolio, tutti turbo e con potenze comprese fra 75 e 136 CV. Anche il cambio automatico EAT8 a 8 rapporti rappresenta poi una novità di spessore, rara nel segmento B.

Altra “chicca” tecnologica è lʼi-Cockpit 3D, il rivoluzionario ed esclusivo posto guida inventato da Peugeot. Un volante compatto ed ergonomico, che favorisce l’esperienza di guida elevando sicurezza e comfort. Oggi il quadro strumenti digitale è tridimensionale, altra nota distintiva della vettura. A listino la Peugeot 208 parte dai 16.750 euro della versione PureTech 75 CV Active, ma il prezzo in promozione lʼabbatte a 12.160 euro, chiavi in mano. Per la gamma BluHDi a gasolio servono appena 400 euro in più.