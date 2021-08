Dedicata ai giovani, Hyundai lancia la i20 Techline

Un pensiero ai giovani, offrendo loro lʼinnovazione con cui quotidianamente vivono ma anche lʼaccessibilità in termini di prezzo e vendita via web. Hyundai lancia la nuova i20 Techline , una versione appunto giovanile che si presenta sia con la motorizzazione benzina mild hybrid 1.0 T-GDi a 48V da 100 CV e cambio 6 marce intelligente, sia con il 1.2 benzina classico da 84 CV abbinato a un cambio manuale a 5 marce.

Lʼauto è acquistabile con una procedura interamente online sulla piattaforma Hyundai Click to Buy. Il nuovo allestimento Techline per la terza generazione della i20 si caratterizza per il ricco equipaggiamento tecnologico. Include, ad esempio, il Multimedia system con schermo touchscreen da 8 pollici, il Bluetooth con riconoscimento vocale e la connettività wireless con i sistemi operativi Apple CarPlay e Android Auto. Proprio in virtù del target giovanile della vettura, Hyundai offre in omaggio, utilizzando la piattaforma online e finalizzando il contratto entro il 31 agosto, la vernice metallizzata del valore fino a 650 euro.

Impressionante la dotazione di serie di questʼallestimento, che ha i cerchi in lega da 16 pollici, le luci diurne e di posizione a LED, il climatizzatore, il Cruise Control, i sensori di parcheggio posteriori con retrocamera, il volante e pomello del cambio rivestiti in pelle. Un equipaggiamento da leader nel segmento B, che fa il paio con il nuovo design energico dellʼauto, enfatizzato dai cerchi in lega come dal design della griglia anteriore e dei paraurti. Allʼinterno spicca il cruscotto rialzato e sporgente, che ospita le prese dʼaria, e da primato è anche lʼabitabilità di Hyundai i20.

Hyundai i20 Techline è offerta con un vantaggio complessivo fino a 5.400 euro, in caso di rottamazione di una vettura vecchia almeno 10 anni. Il vantaggio si ottiene cumulando tutte le promozioni attive nel mese di agosto: Maxi Rottamazione Hyundai, Ecobonus statale, Hyundai Click to Buy. Questʼultima è particolarmente utile, perché consente di velocizzare il processo di vendita e andare incontro al naturale approccio digitale dei giovani. Hyundai Click to Buy prevede 6 step: Selezione del veicolo, Configurazione, Offerta personalizzata, Contratto, Richiesta del finanziamento e Ordine. Prezzi da 16.200 euro, promozioni escluse.