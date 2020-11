Hyundai i20, salto di specie verso lʼibrido

Hyundai lancia in Italia la terza generazione della i20 e per la prima volta ci sarà il sistema ibrido a 48 Volt , che sarà abbinato al motore 1.0 turbo benzina da 100 CV. Fra le reginette del segmento B, la nuova Hyundai i20 è stata cambiata completamente, e nel design della carrozzeria e degli interni che negli equipaggiamenti di bordo. In più, cʼè ora il nuovo allestimento sportivo N Line .

Il look della nuova i20 non solo appare ma “è” più imponente, perché cresce in lunghezza e larghezza, ma si abbassa il tetto di 24 mm per farle assumere una silhouette più dinamica. Il passo che cresce di 10 mm permette più spazio agli occupanti e aumenta di 25 litri anche il volume del bagagliaio, che arriva così a 351 litri complessivi. Il nuovo design della griglia frontale e i cerchi in lega da 17 pollici esaltano la vettura, cui ormai il ruolo di city car le sta stretto. In Italia è offerta a listino con 10 tinte per la carrozzeria, più a richiesta il tetto “Phantom Black” per dare un tocco di personalizzazione alla vettura.

Due le motorizzazioni, il classico 1.2 benzina da 84 CV e lʼinnovativo mild hybrid che sviluppa più potenza e riduce del 15% le emissioni di CO2. A scelta il cambio manuale a 6 marce o lʼautomatico a doppia frizione. Sorprese positive attendono gli automobilisti allʼinterno, dove spiccano i due ampi schermi digitali da 8 e 10,25 pollici che sʼintegrano fra loro. La connettività è ai massimi livelli del segmento B: con la tecnologia Hyundai Bluelink viene fornito un abbonamento di 5 anni alla gamma servizi Hyundai, mentre lʼintegrazione con i sistemi operativi Apple CarPlay e Android Auto sono offerti in modalità wireless. Il prezzo in promozione della i20 Connected Hybrid parte da 17.350 euro.

Hyundai i20 N Line

Dal momento che anche lʼocchio vuole la sua parte, ecco che Hyundai ha preparato per la i20 lʼinedito livello N Line. Un allestimento per la clientela più estrosa e sportiva, disponibile anche sui modelli i10, i30 e presto pure sul Tucson. La nuova i20 N Line si caratterizza per le finiture grigie, i cerchi in lega dedicati da 17 pollici con finitura bicolore e il paraurti posteriore più filante e aerodinamico. I retronebbia triangolari e il doppio scarico cromato mettono in risalto il carattere di questa versione e la distinguono dagli altri allestimenti. Hyundai i20 N Line è proposta in tre motorizzazioni benzina da 84,100 e 120 CV, le ultime due dotate di tecnologia mild hybrid.

