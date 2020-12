Dal cilindro Audi Sport ecco RS Q3 e RS Q3 Sportback

Inizia la stagione invernale e quale miglior modello di un Suv Audi ad alte prestazioni per salire in montagna. Un Suv in grado di sfruttare la solidità della sua trazione integrale permanente e al tempo stesso scaricare a terra tutta la potenza che può, fino a 400 cavalli se serve. Con le Audi RS Q3 e RS Q3 Sportback , la stagione invernale può partire davvero.

Un legame molto forte quello di Audi con gli sport invernali (partner della FISI e della Coppa del Mondo di Sci), che trova in questi nuovi modelli Audi RS due compagni fedeli. Sia perché Sports Utility e perciò adatti al territorio con il loro assetto alto (sebbene ribassato di 10 mm rispetto alle altre versioni di Q3) e le quattro ruote motrici, sia perché di grande funzionalità e fruibilità in ogni condizione di utilizzo. Prima di guardare alle qualità dinamiche, è bello ricordare di RS Q3 e RS Q3 Sportback lʼabitacolo tecnologico, i sedili in pelle e Alcantara e il bagagliaio con capacità di carico fino a 1.525 litri.

Audi RS Q3 e Q3 Sportback hanno in pratica inaugurato il segmento dei Suv compatti high performance. Montano il motore a 5 cilindri 2.5 TFSI turbo benzina da 400 CV, capace di erogare anche 480 Nm di coppia a meno di 2.000 giri al minuto, per unʼaccelerazione sullo 0-100 che si compie in soli 4,5 secondi. Prestazioni da sportive in pista, non a caso viste le stimmate RS (Racing Sport), che a richiesta possono raggiungere la velocità massima di 280 km orari. Sei le modalità di marcia previste dallʼAudi Drive Select: Comfort, Auto, Dynamic, Efficiency e i nuovi set up RS1 e RS2, a loro volta personalizzabili.

Per supportare tanta potenza, i due super Suv dei quattro anelli vantano sospensioni sportive di serie, e a richiesta lʼassetto RS plus con ammortizzatori adattivi regolabili e anche i freni in carboceramica. Molti i particolari distintivi dal punto di vista estetico rispetto alle Audi Q3 e Q3 Sportback: la calandra “single frame è più ampia e con grigia a nido dʼape effetto 3D, il paraurti RS accoglie grandi prese d’aria laterali e i passaruota sono maggiorati, mentre la zona posteriore mette in mostra lo spoiler nero lucido, ad accentuare lʼimmagine di sportività. I cerchi sono da 20 o 21 pollici. Prezzi: Audi ES Q3 costa da 69.400 euro, RS Q3 Sportback da 72.600 euro.