Audi e i Super Suv: RS Q8 e SQ8 TDI

Potenti, innovativi, con la forza di unʼinarrestabile trazione integrale permanente. Sono i Super Suv Audi , che scalano le classifiche di categoria per dimostrare che, a livello di fuoristrada, niente è meglio di un Suv della Casa di Ingolstadt. La dimostrazione? I due insuperabili modelli RS Q8 e SQ8 TDI , il primo ibrido benzina/elettrico e il secondo a gasolio.

Omaggio ai tempi, che guardano a sistemi di propulsione alternativi, Audi RS Q8 è una versione mild-hybrid. Significa che il superbo motore 8 cilindri biturbo benzina di cilindrata 4.0 è assistito da unʼunità elettrica a 48 CV, che limita i consumi ma non certo lʼefficienza e le performance del Suv. Che sviluppa fino a 600 CV di potenza e 800 Nm di coppia massima, già disponibile a 1.350 giri al minuto, così da spuntare unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi! Per una velocità che supera i 300 km/h, ma è limitata elettronicamente a 250 orari.

Unʼauto sofisticata la RS Q8, che dispone anche di sospensioni pneumatiche adattive, del sistema di stabilizzazione antirollio attiva e dello sterzo integrale di serie. Lʼassetto regolabile di 90 mm accentua lʼindole sportiva del Suv, che non perde la sua versatilità, vista la capacità di carico del vano bagagli che arriva fino a 1.755 litri (con i sedili posteriori abbassati). La nuova Audi RS Q8 sarà disponibile in Italia nel corso del primo trimestre 2020, mentre è già a listino la SQ8 TDI, il Suv/coupé più potente al mondo tra quelli diesel con i suoi 435 cavalli.

Il motore V8 4.0 della SQ8 TDI eroga 900 Nm di coppia, ciò che ne fa il propulsore diesel più potente sul mercato. Da 0 a 100 in 4,8 secondi non è certo un dato usuale per un grande Suv alimentato a gasolio, che dispone delle stesse dotazioni di RS Q8: barre di stabilizzazione attive, sterzo integrale e differenziali di tipo sportive. Il cambio è il tiptronic a 8 rapporti e si abbina alla trazione integrale permanente. I prezzi di listino partono da 102.000 euro.