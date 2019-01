Daimler-Benz e le 5 C della mobilità

Come ci sposteremo in futuro è già visibile in alcuni punti fermi della mobilità attuale. Il gruppo Daimler-Benz li ha codificati, per essere sempre allʼavanguardia dellʼindustria motoristica e per mantenere salda la leadership e la reputazione dei suoi brand, Mercedes in cima a tutti. A parlarci di questa strategia è Eugenio Blasetti, numero uno di Daimler-Benz Italia.