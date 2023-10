08 ottobre 2023 00:58

Daihatsu Osanpo: il crossover Suv che ama fare la spider

Identificarla in una sola carrozzeria è un po' difficile, ma è un concept con il quale la casa giapponese ha osato disegnare una crossover Suv capace di trasformarsi in spider. Verrà prodotta in serie? Intanto vi raccontiamo come è fatta.