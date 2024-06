Dacia Talks 2024: innovazione e sostenibilità

Il gruppo Renault è fortemente impegnato nell'azzeramento delle emissioni di CO2 lungo tutto il ciclo di vita dell’auto, dalla produzione all’utilizzo quotidiano. “Con i trasporti che rappresentano circa un quarto delle emissioni, il settore automotive è obbligato ad agire. Il nostro obiettivo è raggiungere la neutralità carbonica in Europa entro il 2040, nel mondo entro il 2050. Per farlo bisogna migliorare l'efficienza energetica di vetture e stabilimenti.” E se da un lato la divisione acquisti del gruppo punta a scegliere materiali sostenibili per limitare l’impronta di carbonio dei nuovi modelli (non è un caso che la nuova Duster sia realizzata con il 20% di materiali riciclati), dall’altro con il servizio Mobilize propone l’utilizzo di wallbox utilizzando energia prodotta da fonti rinnovabili. Allo stesso modo anche la gestione del fine vita di ogni veicolo prevede obiettivi precisi per il riciclo delle componenti. Essenziale per Dacia significa però anche maggiore efficienza e minori emissioni “se consideriamo la Jogger, il suo peso rispetto a veicoli concorrenti a 7 posti è inferiore di almeno 200 kg con un evidente vantaggio in termini di consumi per il cliente finale”. Lo stabilimento Dacia di Tangeri in Marocco è stato anche il primo a raggiungere la neutralità carbonica, ma nei piani dell’azienda sarà presto seguito dai siti di Casablanca e Pitesti.