21 marzo 2019 08:40 Dacia svolta sulla sportività con la gamma Techroad Il Duster sempre popolare nelle scelte Suv degli italiani

Il rosso fiamma per esprimere la dinamicità dei motori turbo, perché sono tutte motorizzazioni turbo quelle della nuova gamma Dacia Techroad. Un salto di qualità per il brand del gruppo Renault, nato con posizionamento low price e adesso sempre più variegato e ricco di sorprese per la sua clientela. I numeri dʼaltronde le danno ragione: Dacia ha chiuso il 2018 col record di consegne in Italia e Duster, per vendite ai privati, è il Suv più venduto.

Svelata al Mumac di Milano, la serie speciale Techroad rappresenta lʼalto di gamma dei modelli Dacia per tutto il 2019. Nel design i richiami al “Rosso fusion” della carrozzeria sono ovunque, anche se non manca una tinta grigio magnete per i più austeri. Sui modelli Sandero Stepway, Logan MCV, Lodgy e Dokker, il design esterno è completato da cerchi bi-tono da 16 pollici, mentre per Duster sono da 17 e diamantati. Allʼinterno spicca la dotazione standard del nuovo Media Nav Evolution, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e le finiture sono sempre color rosso.

Quanto ai propulsori, le nuove Dacia Techroad adottano il nuovissimo motore 1.3 TCe FAP sviluppato insieme da Daimler e Renault. Si tratta di un turbo benzina ad elevata efficienza, con filtro antiparticolato, e che sviluppa 130 o 150 CV di potenza e non è abbinabile alla trazione 4x4. Un motore premium, che troviamo su modelli come la nuova Classe A o Suv come Qashqai e Captur. Gli iniettori a 250 bar sono molto efficienti sotto il profilo della combustione e, grazie al sistema “Bore Spray Coating” (di derivazione Nissan), assicurano una manutenzione minima. Sarà fornito ai modelli Duster, Dokker e Lodgy.