Dacia Jogger, ibrida con 7 posti

Questa Jogger è Full Hybrid

Il sistema è quello del Gruppo Renault, che ha già visto la fortuna di altri modelli, come la Clio e la Captur. Un segnale importante per la Dacia, perché questa volta non siamo qui a parlare di un utilizzo della tecnologia passata, ma di un equipaggiamento attuale e di primo livello. Il cuore ibrido di Jogger è composto da un 1.6 benzina da 90 CV e da due motori elettrici, uno da 50 CV e uno che funziona da avviatore/generatore ad alta tensione. In questa configurazione la potenza massima è di 140 CV e sotto il bagagliaio, dove in altre versioni è alloggiata la ruota di scorta o il serbatoio dell'impianto GPL, si trova la batteria da 1,2 kWh. Grazie alla trasmissione multi mode la Jogger parte sempre in elettrico e il cambio automatico offre anche una modalità reattiva di recupero dell'energia semplicemente spostando il selettore di marcia in B.