Dacia Hipster, piccola concept elettrica

Ciò che sorprende della Hipster è lo spazio interno, sufficientemente comodo per quattro persone, gran parte del quale è stato raggiunto sfruttando il passo lungo, posizionando le ruote alle estremità e annullando gli sbalzi. Gli interni risultano così "abitabili" senza troppe difficoltà, e sono caratterizzati da porte grandi e da un portellone diviso in due parti che apre verso lo spazio dedicato al bagagliaio di 70 litri che però può diventare di 500 litri se si abbatte il divano posteriore. Ulteriori dettagli portano l'attenzione verso le maniglie in stoffa, i finestrini scorrevoli, le fanalerie posteriori integrate nei montanti, un volante pieno di comandi e un supporto per utilizzare lo smartphone come infotainment di bordo.