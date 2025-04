Dacia Bigster alza la potenza?

Sarà disponibile in quattro allestimenti: Essential, Expression, Journey ed Extreme. Il primo ha già in dote il sistema multimediale con touch screen da 10", la strumentazione digitale da 7”, il climatizzatore manuale, i sensori di parcheggio posteriori con retrocamera, il pacchetto Adas con mantenimento di corsia e i cerchi in lega da 17". L’allestimento Expression presenta invece il climatizzatore automatico bi-zona, i sensori pioggia, i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, il divanetto posteriore frazionabile 40/20/40, i cerchi in lega diamantati da 17”, le barre sul tetto modulari, l'antenna Shark, la protezione delle porte e le sellerie in tessuto specifico. A salire è disponibile l'allestimento Journey che rispetto all'Expression ha in più i cerchi in lega da 18" diamantati, i vetri posteriori oscurati, il keyless entry, le sellerie in tessuto e TEP, la strumentazione su display da 10", il Media Nav Live 10.1'' con 6 altoparlanti e impianto audio Arkamys 3D, il caricatore a induzione per smartphone gli abbaglianti automatici, il cruise control adattivo (sulla Hybrid 155), il portellone elettrico e il sedile di guida a regolazione elettrica. Infine, l’allestimento Extreme aggiunge il caricatore a induzione, il cruise controll adattivo, i tappetini reversibili, il tetto panoramico, la regolazione lombare per conducente e passeggero e vetri privacy.