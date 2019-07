Da Ford Transit e Westfalia arriva il camper tuttofare

Tempo di estate e di vacanze allʼaria aperta. Il settore dei camper e motorhome è in costante crescita e ogni anno in Europa se ne vendono più di 100 mila unità. Ford ha in casa un vero campione del segmento: Transit, o meglio la versione camper del polivalente veicolo commerciale best-seller in Europa (131.800 unità vendute nel 2018).