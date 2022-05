Cupra Born e-Boost 231 CV, sportività e dotazioni premium

È il caso di Cupra Born , appena giunto sul mercato italiano e già si “allarga” con una versione e-Boost 231 CV ad alta dinamicità. È proposta con due tipi di batterie, da 58 e da 77 kWh, questʼultima inedita, e promette una ricarica veloce dal 5 allʼ80% in soli 36 minuti , se collegata a una colonnina da 135 kW in corrente continua.

Con la nuova Cupra Born e-Boost 231 CV esordisce il nuovo pacco batterie da 77 kWh

548 km nel ciclo combinato

. Realizzata su una struttura a 12 moduli, pesa 503 kg ed è in grado portare l’autonomia totale con una singola ricarica fino a(WLTP). Sviluppa oltretutto una coppia massima di 310 Nm a erogazione istantanea, così da spuntare un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi. Per un crossover elettrico a vocazione familiare comeè un dato sensazionale, che lima ulteriormente la dinamicità del modello da 204 CV con batteria da 58 kWh.

Molte novità di questo modello sono poi centrate sullʼequipaggiamento. Il guidatore può ora contare su

pulsanti satelliti al volante

Di serie sono poi i cerchi in lega da 19 pollici

, che permettono la selezione sequenziale dei profili di guida in modo diretto (pulsante a sinistra), mentre con il pulsante di destra si accede direttamente al profilo di guida Cupra. Questo ottimizza la ripresa e la frenata, rende più incisivo l’Adaptive Cruise Control e la risposta dello sterzo, mentre la regolazione adattiva delle sospensioni è gestita dal DCC (su richiesta).Thypoon Sport Black e i dischi freno anteriori maggiorati da 340 mm.

Cupra Born e-Boost 231 CV arriva a listino a 40.700 euro nella versione da 58 kWh e da 44.850 euro con batteria da 77 kWh

Performance Pack

Tech Pack L

Pilot Pack M Plus

BeatsAudio System

e omologazione 4 posti. Gli incentivi non sono compresi e consentono di abbassare il listino, che include a richiesta i vari, ilcon funzioni automatizzate di parcheggio e ilcon tutti i sistemi di assistenza alla guida più completi. A richiesta anche ilper lʼascolto premium in auto.