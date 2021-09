Cupra Born, altro debutto in Italia in attesa di vederla su strada

Cupra ha individuato in Milano la sua città del cuore in Italia. Dopo lʼesordio al MiMo lo scorso giugno (Milano Monza Motor Show), lʼinedita auto elettrica Born sarà protagonista anche della Milano Design Week 2021 , in particolare del FuoriSalone , con uno spazio allestito al quartiere Isola dove sarà possibile vedere il crossover compatto del giovane brand spagnolo.

Born, Cupra passa allʼelettrico Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Cupra Born è lunga 4,3 metri e ha volumi generosi, con un passo di 2,767 metri che determinano unʼottima spaziosità interna. La versatilità è il suo forte, ma non da meno è la qualità dei suoi equipaggiamenti tecnici: Cupra nasce infatti da una costola Seat, dunque allʼinterno della galassia Volkswagen, e proprio dal know-how del colosso di Wolfsburg proviene la combinazione di DCC adattivo (controllo dellʼassetto dinamico), sospensioni sportive e sterzo progressivo. Inoltre la Born adotta pure lʼESC Sport, i freni più larghi ed efficienti, gli pneumatici larghi 215 mm e montati su cerchi in lega da 20 pollici.

Due i livelli di potenza del crossover elettrico: 150 CV (110 kW) e 204 CV (150 kW), dotato questʼultimo anche di una funzione boost che eleva la potenza fino a 170 kW. Anche le batterie agli ioni di litio sono disponibili in due livelli di potenza: 58 e 77 kWh, che con una singola carica assicurano rispettivamente unʼautonomia di marcia di 420 e 540 chilometri. La batteria da 77 kWh è compatibile con il caricatore rapido da 125 kW a corrente continua, ciò significa che in soli 7 minuti si ottiene una carica sufficiente per percorrere 100 chilometri. La vediamo a Milano, ma ora di Cupra Born non resta che attendere i prezzi e il timing di arrivo sulle strade italiane.

Nello speciale motori anche la Cupra Born