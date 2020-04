Covid-19, Jaguar Land Rover per la Croce Rossa

Jaguar Land Rover ha messo in campo più di 160 veicoli per sostenere gli organismi dʼassistenza nella lotta al coronavirus. Sia nel Regno Unito, dove fornisce 57 vetture alla Croce Rossa britannica (tra cui 27 Defender), che in altri Paesi e principalmente Spagna e Francia.

Lʼintera industria dellʼauto globale si è messa disposizione dei governi per la lotta al Covid-19. Tante le aziende ‒ e lʼabbiamo visto anche in Italia con FCA, Ferrari, Lamborghini e anche realtà più piccole come MV Agusta ‒ si sono convertite in fretta e furia per produrre mascherine e kit sanitari, ventilatori per la respirazione assistita o singoli pezzi che servono a questi strumenti indispensabili nelle terapie intensive di tutto il mondo. Il gruppo Jaguar Land Rover ha anche avviato la produzione di visiere protettive per gli operatori sanitari, utilizzando tecniche di stampa in 3D.

Quanto ai veicoli, il gruppo ha messo a disposizione della Croce Rossa Britannica i suoi fuoristrada per la consegna di medicinali e alimenti alle fasce più anziane e fragili della popolazione. E analoga assistenza fornisce in Spagna, Francia, Australia e Sudafrica. “La salute e la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori, e delle loro famiglie, è la nostra priorità ‒ ha detto Finbar McFall, Customer Experience Director di Jaguar Land Rover ‒. Faremo di tutto per aiutare le persone in difficoltà in tutto il mondo. Siamo partner della Croce Rossa Internazionale da 65 anni e lavoreremo con loro fianco a fianco in questʼemergenza”.