Coupé e Cabrio Mercedes, ecco le AMG E 53 4Matic+

Favolose Mercedes coupé e cabriolet, terribili sportive AMG . Un binomio in casa Daimler-Benz che non smette di fruttare modelli entusiasmanti. Gli ultimi casi? Le nuove Mercedes AMG E 53 4Matic+ Coupé e Cabrio , che regalano un pizzico di charme in più a una gamma che già conta sulle analoghe versioni berlina 4 porte e station wagon (ma con motore V8).

Due i punti di partenza: lʼeleganza delle due carrozzerie Mercedes a due porte e la potenza dirompente del motore 6 cilindri 3.0 AMG, un biturbo benzina che arriva a erogare fino a 435 CV di potenza e 520 Nm di coppia massima. Ma qui interviene un terzo punto: lʼelettrificazione. Sì perché le due splendide coupé e cabrio della Stella adottano un sistema mild hybrid a 48 Volt, con lʼalternatore-starter EQ Boost che genera 16 kW di potenza supplementare e 250 Nm di coppia in più. Un sistema efficiente, ché alimenta anche la rete di bordo a 48 Volt, installato fra il motore termico e il cambio automatico a 9 rapporti.

Due creature sontuose che sanno tirare fuori gli artigli, dotate anche di trazione integrale 4Matic+. Lunghe 4,83 metri, le nuove super coupé e super cabrio tedesche svelano un look più in sintonia con la personalità AMG, a cominciare dalla mascherina del radiatore a lamelle verticali. I fari full LED sono stati appiattiti e cambia anche la grembialatura anteriore. I cerchi in lega sono da 19 pollici standard e da 20” a richiesta, mentre sulla coda spiccano i doppi terminali di scarico.

Le modifiche maggiori si riscontrano però allʼinterno, con il nuovo volante Performance AMG e lʼinfotainment MBUX di ultima generazione, con funzioni specifiche per i modelli sportivi AMG. Il plus sta nei due display della strumentazione che possono fondersi sotto un unico vetro di copertura, creando una plancia widescreen di grande effetto. I sedili sono rivestiti in pelle ecologica Artico e microfibra Dinamica, mentre le cinture di sicurezza sono color rosso. I prezzi delle nuove Mercedes AMG E 53 4Matic+ Coupé e Cabrio partono da 95.000 e 100.000 euro.