Mercedes AMG E 63 4MATIC Berlina e Station Wagon

Non cʼè dubbio che sia questa la super Classe E di Mercedes: la AMG E 63 4Matic . Due carrozzerie ‒ berlina e station wagon ‒ e anche due versioni, perché cʼè pure la 4Matic S che aggiunge un pugno di cavalli in più a unʼauto già di per sé favolosa. Distintivi di questo modello sono però anche il design degli esterni e gli equipaggiamenti interni.

Esteticamente il design svela una nuova presa dʼaria centrale davanti, ancora più maestosa e con la specifica mascherina del radiatore AMG con dodici lamelle verticali. Il look dʼinsieme dà invece unʼimmagine di robustezza nettamente superiore rispetto alle normali Mercedes Classe E, per i passaruota sporgenti, il cofano motore incassato e dotato di powerdome, per i Jet-Wing con tre ampie griglie aria funzionali. Gli interni sono stati profondamente rivalutati: rivestimenti in pelle nappa per la plancia portastrumenti e la linea di cintura, il display widescreen da 10,25 pollici (da 12,25 la S), il nuovo volante Performance AMG e lʼinfotainment MBUX con funzioni AMG maggiori.

La propulsione dʼeccellenza della Mercedes AMG E 63 4Matic poggia sul solidissimo e affidabile V8 4.0 benzina con doppio turbocompressore, che sviluppa 571 CV e addirittura 612 CV sulla versione S. La coppia massima è di 750 Nm (850 Nm sulla S) ed è pronta già dai 2.500 giri al minuto, permettendo alla berlina S di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi! Appena un decimo in più per la versione da 571 CV e le carrozzerie SW e ciò da lʼidea del potenziale dinamico di queste Super Classe E.

Il cambio è automatico a 9 rapporti e la trazione integrale e del tipo completamente variabile, come per la All Terrain AMG E 53 della Casa della Stella. Insomma una vera sportiva sotto le mentite spoglie dellʼammiraglia business, che di serie propone allʼinterno lʼilluminazione di atmosfera regolabile in modo personalizzato. I prezzi partono da 122.000 euro, la versione AMG E 63 4Matic S costa a partire da 130.000 euro.