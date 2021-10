Con la NT1100 Honda “inventa” moto nuove

Non cʼè sosta nella frenesia creativa degli ingegneri e dei designer Honda , che abbracciano la mobilità a due ruote a 30 gradi. Quante ne hanno inventate, mischiando magari i generi, come per la Integra ? Ora alzano ancora lʼasticella e svelano lʼinedita Honda NT1100 , che definiscono la prima “touring-crossover” della Casa.

Significa che la NT1100 sfrutta il cuore motoristico della CRF1100L Africa Twin, lʼAdventure bike Honda, e lo cuce in un abito semicarenato per uso turistico. Riviene in mente la Deuville di ventʼanni fa, per la sella ridotta (820 mm da terra) e la ciclistica stradale, soltanto che qui cʼè più potenza e dinamismo. Nuova Honda NT1100 ha sospensioni a escursione maggiorata, con forcella Showa da 43 mm di diametro e ammortizzatore con regolazione idraulica a pomello del precarico. Di serie ha il Cruise Control, il controllo di trazione Honda (HSTC) e unʼelettronica di bordo sofisticata con tre Riding Mode preimpostati e due completamente personalizzabili.

Il design esclusivo della touring-crossover giapponese mostra il parabrezza regolabile in altezza e angolazione su 5 posizioni, le manopole riscaldabili e i deflettori frangivento superiori e inferiori. Con questa moto Honda va a caccia di nuovi clienti, cui infondere la passione per i viaggi e offrire tanta versatilità. È una moto turistica completa e difatti è equipaggiata di serie con un set di valigie laterali, oltre che di luci full-LED e le frecce che prevedono la disattivazione automatica e la funzione di lampeggio per segnalare le frenate di emergenza. Di serie è anche il touch screen TFT da 6,5 pollici, con connettività Apple CarPlay, Android Auto e Bluetooth.

Il motore bicilindrico della NT1100 sviluppa la potenza di 102 CV e una coppia massima di 104 Nm, con una messa a punto specifica di aspirazione e scarico che rende molto fluide accelerazioni e riprese. Fluidità che si deve anche al cambio a doppia frizione DCT a 6 rapporti, disponibile in alternativa al cambio manuale. Nonostante la stazza e la cubatura del motore, l’efficienza dei consumi è massima, pari a 20 km al litro nel ciclo misto, per un’autonomia di 400 km grazie al serbatoio da 20 litri.

Nuova Honda NT1100 è disponibile in tre varianti di colore ‒ bianca, grigia e nera ‒ e una gamma accessori importante con tre Pack a disposizione: Touring (con pedane comfort passeggero), Urban (con bauletto in tinta con chiave) e il full optional Voyage. Prezzi non ancora formalizzati, ma indicativamente attorno ai 14.500 euro base.