Comfort e sostenibilità, i plus di Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid

Tutto si gioca sul

target familiare

Gardaland

La posizione di guida alta e la notevole altezza dal suolo infondono personalità al Suv

ed è anche per questo che siamo andati aa provare il nuovo C5 Aircross benzina/elettrica ricaricabile, perché Citroen è partner del Resort del celebre parco divertimenti. Dopo 325 mila unità vendute, di cui 18 mila in Italia e per il 46% nella versione top di gamma, il veicolo doveva aggiornarsi sul piano estetico e delle motorizzazioni., che poggia al solito su ruote di misura extralarge, ma il nuovo frontale aggiunge un pizzico di grinta al look compassato, come fanno anche le nuove prese dʼaria laterali. Nuovi sono anche i fari posteriori con tre moduli a Led.

Le barre sul tetto della versione Plug-in Hybrid dimostrano poi che la funzionalità non vien meno con il discorso sostenibilità, anzi il

bagagliaio

capacità da 460 a 600 litri

modulo ibrido

batteria da 13,2 kW agli ioni di litio e dal motore elettrico da 80 kW abbinato al PureTech benzina da 180 CV

resta uno dei vanti del Suv, con unala nostra ibrida ricaricabile con 5 passeggeri a bordo (dipende dai sedili scorrevoli posteriori), mentre le motorizzazioni termiche arrivano a 700 litri. Il discorso sulla sostenibilità si completa poi con ildi C5 Aircross, composto da una. Il cambio automatico elettrificato ë-EAT8 è dolce e preciso, asseconda la marcia in tutte le condizioni e diventa irrinunciabile per il comfort di guida.

Andiamo a vederla su strada: in

modalità Hybrid

in modalità solo elettrica fa fino a 55 chilometri alla velocità massima di 135 orari

funzione e-save

‒ cioè con entrambi i motori in funzione ‒ la nostra C5 Aircross eroga una potenza di sistema di 225 CV e viaggia fino alla velocità di 225 km/h, mentre. Escamotage utile è usare il tasto B (sta per Brake) in modalità Hybrid e regolare la forza di recupero dʼenergia in frenata, così da allungare lʼuso della batteria, ma conviene farlo soltanto quando si è in città dove si frena spesso. Attivando lasi risparmia poi carica della batteria.

Gli interni sono i più confortevoli che si possa immaginare

sedili Advanced Comfort

nuovo Touch pad da 10 pollici a centro plancia

Smorzatori Idraulici Progressivi

. Li avevamo già conosciuti 4 anni fa al debutto dellʼauto, in una prova sul lago di Como, e qui cʼè solo la conferma: i(un brevetto Citroen), le imbottiture con schiuma ad elevata densità sono comode più della migliore poltrona di casa. E i tre sedili posteriori sono indipendenti uno dallʼaltro e regolabili in scorrevolezza e inclinazione dello schienale. In più cʼè il, di serie su tutte le versioni plug-in. Le sospensioni consono un altro brevetto Citroen e non fanno sentire ai passeggeri alcuna buchetta o dosso.

Sulla nuova Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid ci sono 20 sistemi di sicurezza elettronica (Adas) di livello 2.

Di serie sono offerti sia i cavi per la ricarica tramite Wallbox che per la presa domestica

I prezzi partono da 43.350 euro

, uno è da 3,7 kW monofase con cavo di ricarica T2 8A per presa domestica, lʼaltro è T3 monofase 7,4 kW., quasi 15 mila in più della versione termica più economica, e con mancano i vantaggiosi finanziamenti Easy Drive con rate mensili a partire da 250 euro.