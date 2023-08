Citroën Type Holidays, il concept che fa rivivere il famoso Type H

Tra passato e presente prende vita il futuro Questo concept è la sintesi perfetta tra un modello iconico, il Citroën Type H, e un veicolo moderno, lo SpaceTourer: propone una disposizione degli interni ispirata all'idea di libertà e condivisione, sfruttando le qualità dello SpaceTourer. Dopo tutto l’esperienza del marchio francese fa da traino per questo tipo di proposte, infatti Citroën è il secondo fornitore di veicoli base per allestimento camper in Europa. Citroën Type Holidays è basato sul lavoro del carrozziere italiano Caselani, fedele partner di Citroën, che in passato ha già creato una serie di carrozzerie “neo-retrò” per i modelli del Doble Chevron.





Ufficio stampa Citroën

Asseconda la "van life" Ispirato alla “van life”, ossia all’arte di vivere viaggiando con un van, Citroën Type Holidays è diverso da tutti gli altri, grazie a un design unico, così come il suo colore grigio, caratteristiche che rimandano al mitico Type H di Citroën, il famoso “Tube”. Così, dopo aver esplorato il mercato dei camper in diverse occasioni con concept car come Hyphen, Rip Curl e The Citroënist, il Type Holydays si rivolge a tutti gli amanti della libertà e della natura, desiderosi di aprire la porta e contemplare un paesaggio favoloso dal proprio letto, preoccupati della propria indipendenza o attenti al proprio budget. Offre una totale libertà di movimento, grazie alla sua altezza inferiore a 2 m, che gli permette di accedere ai parcheggi (in città e in spiaggia) e di essere utilizzato ogni giorno, tutto l'anno. Il mercato dei camper rappresenta oggi circa 90.000 veicoli nuovi ogni anno in Europa, più della metà di tutte le vendite di veicoli per il tempo libero e il fenomeno della “van life” si conferma sempre di più popolare tra le giovani generazioni, perché offre libertà di viaggio illimitata con tutti i comfort essenziali a un prezzo competitivo.

Ufficio stampa Citroën

Le caratteristiche di Citroën Type Holidays La Van Life deve il suo successo anche ai progressi compiuti in termini di allestimento e comfort e l’esempio è proprio quello del Citroën Type Holidays, sorto sulle caratteristiche del Citroën SpaceTourer: spaziosità, comfort, due porte laterali scorrevoli per un accesso e una buona ventilazione, un vetro del portellone posteriore ad apertura indipendente e molto altro ancora. Per l'allestimento del furgone, Citroën si è rivolta allo specialista del settore Bravia Mobil, azienda slovena che ha dotato il Citroën Type Holidays di tutti gli equipaggiamenti necessari per un'esperienza di viaggio ideale:

Un tetto rialzabile che permette di rimanere in piedi nello spazio abitabile all’interno del Citroën Type Holidays e dispone di un grande letto per ospitare 2 persone in modalità notturna.

Un sedile a panca nella seconda fila che si apre per formare un comodo letto a due piazze. Inoltre questo sedile è completamente amovibile per liberare spazio di carico.

Due sedili anteriori girevoli verso la zona giorno del veicolo.

Un blocco cottura completo (cucina, lavello, frigorifero)

Un tavolo pieghevole per i pasti o il lavoro e numerosi armadi per riporre gli effetti personali.

Un sistema di riscaldamento Webasto per garantire una temperatura ottimale a bordo.

Questo concept è il precursore di una gamma completa che la rete Citroën offrirà nel prossimo futuro.