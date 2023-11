Citroën e il progetto formativo “GënerationAMI – a scuola di anti bullismo”

Il focus della nuova iniziativa Dopo il debutto nelle Scuole Secondarie con il progetto “GënerationAMI – a scuola di electric mobility”, Citroën si riconferma vicina alle nuove generazioni per l’Anno Scolastico 2023 – 2024, grazie al nuovo progetto formativo “GënerationAMI – a scuola di anti bullismo”. Il brand francese entrerà così in 700 classi e raggiungerà più di 17.000 studenti per sostenere la lotta contro il bullismo. La nuova campagna educational è stata realizzata in collaborazione con il Centro Nazionale Contro il Bullismo - Bulli Stop, e patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il focus della nuova iniziativa è la lotta al bullismo e al cyberbullismo, una piaga sociale molto diffusa nelle nostre scuole, già a partire dalle primarie, infatti secondo la VI rilevazione 2022 del Sistema di Sorveglianza HBSC Italia, il 15% degli adolescenti italiani (1 su 6) dichiara di essere stato vittima di atti di bullismo e di cyberbullismo almeno una volta nella vita.

Perchè AMI parla di bullismo C'è un perchè, un aneddoto che lega il nome della piccola vettura elettrica francese al bullismo. Lo ha spiegato proprio Citroën: al suo lancio sul mercato è stata “vittima” di cyberbullismo sui social. Il pubblico l’aveva giudicata per il suo “aspetto esteriore”, forse un po' troppo innovativo e audace, senza comprenderne i suoi reali pregi e le sue potenzialità in termini di mobilità sostenibile. Eppure, il brand francese è contenta del suo riscatto: AMI ha raggiunto un buon successo commerciale con oltre 13.000 ordini dal lancio a oggi e una quota di mercato pari al 60% nel settore dei quadricicli elettrici. Il messaggio che AMI vuole promuovere e perseguire è infatti il seguente: “sono proprio le peculiarità che rendono unici e "speciali".

Le due fasi del progetto La prima prevede l’invio a tutte le classi aderenti di un kit didattico digitale sulla lotta al bullismo e al cyberbullismo, in linea con l'articolo 4 della legge n° 71 del 2017, con l'obiettivo di divulgare all’interno delle scuole, agli studenti, insegnanti e genitori, tutte le informazioni per conoscere questo fenomeno e fornire degli strumenti per combatterlo. Resta sempre la possibilità per studenti e docenti di approfondire le tematiche legate alla mobilità sostenibile, scoprendo da vicino Citroën Ami. All’interno del kit è presente anche un questionario finale, grazie al quale i ragazzi potranno testare di aver appreso i contenuti del progetto, alla fine del quale riceveranno un attestato di partecipazione che consente loro di ricevere i crediti formativi, in accordo con l’istituto scolastico. Gli studenti parteciperanno anche al Concorso a Premi GënerationAMI che mette in palio per un vincitore estratto un comodato d’uso gratuito di 6 mesi di Citroën AMI e un voucher di 500 euro per l’acquisto di premi tecnologici per la scuola.

La seconda fase del progetto prevede un tour di 20 incontri formativi in 20 differenti Scuole aderenti all’iniziativa, per approfondire in Aula Magna le tematiche del progetto con gli esperti di Bulli Stop, che interagiranno a tu per tu con i ragazzi. Gli studenti potranno sempre accostarsi alla guida elettrica, poichè avranno la possibilità di effettuare test drive a bordo della Citroën Ami (guidabile solo con patentino AM a partire dai 14 anni), accompagnati da driver professionisti direttamente nel cortile dell’istituto. Per chi ha voglia di conoscere più attentamente i dettagli del progetto, può visitare il sito web www.generationami.it, nella sua sezione dedicata "a scuola di anti bullismo". Il progetto è inoltre presente sul sito Citroen.it in una sezione dedicata che costituisce un vero e proprio hub informativo (link Rispettami (citroen.it)).