Citroën e “Gëneration Ami – a scuola di electric mobility”: un successo che si ripeterà anche nel 2023.

Sono state due le modalità in cui è stato strutturato il percorso educativo del progetto: la prima ha previsto l’invio a tutte le 1.075 classi aderenti di un kit didattico digitale, grazie al quale i ragazzi hanno potuto reperire le informazioni riguardo i temi in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, come la sostenibilità ambientale, la mobilità elettrica e la qualità della vita (Obiettivo 7 Energia pulita e accessibile; Obiettivo 11 Città e Comunità Sostenibili). All’interno del kit sono state inserite 6 schede didattiche, che affrontavano le tematiche con i seguenti capitoli: “uniti per un futuro migliore: agenda ONU 2030”, “sos città: inquinamento e qualità dell’ aria”, “studi sugli spostamenti e provvedimenti per il traffico”, “i vantaggi della mobilità elettrica”, “la storia dell’elettrificazione” e “il futuro della mobilità sostenibile è vicino”, scheda questa che svela le caratteristiche di Citroën AMI , come soluzione di mobilità elettrica, e presenta la nuova concept car elettrica Citroën oli [ALL-Ë], che racchiude la nuova visione strategica del Brand e ispirerà i futuri modelli della gamma.

Ora si parte con “GënerationAMI – l’electric mobility per lo sport”

Visto il successo della campagna 2022, anche nell’anno in corso prosegue il percorso educativo, che prende il nome di “GënerationAMI – l’electric mobility per lo sport" e si avvale, oltre che dei due patrocini ministeriali, anche della collaborazione con la Lega Nazionale Pallacanestro e dei suoi 10.000 atleti iscritti di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Venti Società Sportive hanno sponsorizzato il progetto, così la campagna educational entra nelle palestre e nei palazzetti sportivi e incontra i giovani e le giovani atlete, con un format che resta invariato rispetto alle edizioni rivolte alle scuole. In questo modo, gli oltre 11.500 atleti ricevono il kit digitale per approfondire la mobilità urbana elettrica con zero emissioni a vantaggio dell’ambiente, della salute dei cittadini e della comodità di guida. L’iniziativa, consegnerà dopo una fase di verifica, un attestato di partecipazione a tutti i ragazzi valido per ricevere Crediti Formativi, in accordo con l’Istituto Scolastico. Come per l’edizione riservata alle scuole, tale questionario permette, inoltre, di partecipare al Concorso a Premi GënerationAMI che mette in palio, per un vincitore estratto tra tutti i partecipanti, un comodato d’uso gratuito di 6 mesi di Citroën AMI e per la società sportiva di riferimento un voucher di 500€ per l’acquisto di materiale utile per la palestra.