Citroen, il marchio che ispira la fotografia

Amsterdam, Parigi, Tunisi, Milano, New York, Buenos Aires, Tokyo. In ogni città, ognuno dei sette artisti ha raccontato la propria metropoli attraverso le vetture Citroen, a volte protagoniste, a volte immortalate in contesti quotidiani o anche fantastici. “The World inspired by Citroen” vuol essere un invito al viaggio a bordo dei modelli del brand, e scoprire così “perché Citroën non è una Marca come le altre”, ha chiosato la numero dellʼazienda Linda Jackson. A raccontare Milano è Delfino Sisto Legnani, architetto-fotografo che dice: “Mia madre ha guidato una 2 CV fino al 2000, mio padre una DS, poi una BX GTI. Avevamo anche una instancabile Méhari per andare al mare. Questo è un omaggio alla mia città, sotto forma dʼimmagini scattate dal finestrino di una Citroën”.