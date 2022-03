Citroen C5X star a Retromobile Paris e presto su strada in Italia

La C5X è protagonista in questi giorni a Retromobile 2022 , la grande fiera ospitata a Paris Expo Porte de Versailles (fino a domenica 20 marzo), dovʼè stata esposta per la prima volta al pubblico. Lʼoriginale crossover francese arriverà poi sul mercato italiano nella tarda primavera.

Degna erede delle grandi stradiste Citroen, dalle leggendarie DS alla sontuosa Pallas fino allʼavveniristica XM negli anni 90, la inedita C5X ha il compito di innovare i codici stilistici dei segmenti più alti. Dʼaltronde è questo da sempre il compito delle ammiraglie Citroen e la C5X non fa eccezione con quel design che fonde i generi: berlina, station wagon e Suv, tutti fusi in un modello assolutamente nuovo. Le tre motorizzazioni previste al lancio sono però ancora un compromesso tra vecchio e nuovo, con i due PureTech benzina da 130 e 180 CV a listino accanto allʼibrida benzina/elettrica plug-in, tutte con il cambio automatico a 8 rapporti.

Estrosa allʼesterno, proverbialmente comoda allʼinterno. Anche qui infatti Citroen dà fondo allʼidea che abbiamo del brand: un salotto per abitacolo, con il comfort assoluto che deriva dalle sospensioni attive e i sedili Advanced Comfort con unʼimbottitura in schiuma che è un brevetto della Casa oggi in Stellantis. La tecnologia è sempre al top del mercato e la C5X sfoggia il grande Touchpad a centro plancia da 12 pollici in HD e l’Extended Head Up Display, ma anche evoluti dispositivi ADAS di guida semi-autonoma e il riconoscimento vocale.

Gli spazi a disposizione dei passeggeri sono poi i più ampi che ci siano oggi sul mercato, come la luminosità che poggia su grandi superfici vetrate e lʼampio tetto apribile in vetro panoramico. In Italia Citroen C5X è disponibile in tre allestimenti e con prezzi da 33.250 euro, riferiti alla versione PureTech 130 CV. Al top di gamma la versione Hybrid 225 che in allestimento Shine costa 48.250 euro.