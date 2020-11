Citroen C5 Aircross non smette dʼinnovarsi. Già allʼapice del segmento C-SUV per la qualità delle sospensioni, per il comfort dei sedili e la modularità dellʼabitacolo, adesso si fa notare per la versione ibrida plug-in , già pronta per il mercato italiano. Sviluppa 225 CV di potenza complessiva , 320 Nm di coppia e garantisce fino a 55 km di autonomia in modalità totalmente elettrica.

Tgcom24 è andata a provare la Citroen C5 Aircross Hybrid plug-in negli ameni paraggi del lago di Como. Unʼauto silenziosa, facile, maneggevole e senza vibrazioni a bordo, grazie allʼisolamento garantito da vetri anteriori stratificati, ma queste cose a dire il vero le assicurano anche le altre versioni del Suv francese. Il plus qui sta in altro, nella ricarica delle batterie, e con la Wallbox fornita da Citroen, la ricarica si fa in due ore e questo è un notevole valore aggiunto nel segmento crescente dei veicoli elettrici e ibridi plug-in. Con la modalità di risparmio energetico “Green’up” servono invece 4 ore (sempre poche), mentre con la normale presa domestica 7 ore.

Tutto questo a vettura ferma. In marcia però serve qualcosʼaltro, come la funzione Brake per ricaricare in frenata, e cʼè pure un programmino per la ricarica personalizzata. Il grosso del lavoro lo assolve il motore a benzina PureTech da 180 CV, già di suo un Euro 6, mentre il motore elettrico da 80 kW è installato tra il motore termico e il cambio elettrificato a 8 rapporti. Altissima lʼefficienza, con emissioni di CO2 di appena 32 g/km. Molto utile infine la funzione e-Save, che tra le varie modalità di marcia è quella che risparmia tutto il possibile di energia per consentire di portare a termine un viaggio.

Gli interni sono sempre gli stessi, spaziosi e ben rifiniti, e semmai sorprende il fatto che la batteria ad alta tensione collocata sotto i sedili posteriori non ne abbia scalfito lʼabitabilità. I tre sedili posteriori singoli ‒ tutti della stessa larghezza ‒ rimangono scorrevoli, ripiegabili e inclinabili singolarmente, oltre a essere ottimamente imbottiti. E il volume del bagagliaio non perde nulla, con 5 posti occupati si va dai 460 ai 600 litri (in base alla scorrevolezza), valore record nel segmento dei C-SUV. A disposizione del guidatore cʼè poi il Touch pad centrale da 8 pollici, con cui gestire tutte le funzioni connesse cui Citroen ci ha abituati, mentre dietro il volante multifunzione cʼè il display digitale da 12,3 pollici.

Per la nuova Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-in è stato approntato anche un nuovo colore di carrozzeria, lʼElectric Blue che ben interpreta il colore dellʼenergia. Due gli allestimenti, Feel e Shine, e prezzi in promozione (ecobonus e rottamazione di 9.000 euro) che partono da 32.900 euro, ma a disposizione ci sono tante e varie formule di finanziamento, incluso il noleggio a lungo termine “Free to move”.