Citroen 19_19 Concept, libertà di movimento

Difficile pensare a un costruttore automobilistico più moderno di Citroen . Vero, compie 100 anni nel 2019 e li sta festeggiando con tanti eventi, ma la Casa francese è sempre stata “moderna”, perché lʼinnovazione è stata la sua cifra ‒ stilistica e tecnica ‒ per tutto il secolo. E la 19_19 Concept che debutta oggi nel corso del VivaTech di Parigi ne è lʼulteriore conferma.

Un prototipo favoloso di auto elettrica, a guida assistita e con una cabina super lussuosa che sembra sospesa sulle quattro, gigantesche ruote Goodyear da 30 pollici. La 19_19 Concept è un vero inno alla libertà di movimento, il secondo passo del nuovo secolo Citroen dopo la Ami One Concept che abbiamo visto al Salone di Ginevra. A trazione 100% elettrica, la 19_19 Concept riesce a fare fino a 800 km con le batterie cariche! E con una modalità ultrarapida può ricaricarle in 20 minuti per fare 600 km! Insomma il discorso autonomia di marcia delle auto elettriche svanisce con le preoccupazioni che lʼaccompagnano.