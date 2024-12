Citroën C3: in gamma la nuova versione Hybrid

Citroën C3 Hybrid è già ordinabile e si trova in listino in due allestimenti, You Pack Plus e Max, con un costo di acquisto che parte da 20.550 Euro e una dotazione di serie che include il climatizzatore, i sensori di parcheggio, il Citroën Head Up Display, le Sospensioni Citroën Advanced Comfort, le ruote da 17”, il tetto bicolore con barre, il My Citroën Drive con schermo centrale da 10,25” e i Sedili Citroën Advanced Comfort.