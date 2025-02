Cinquantini… Due ruote e libertà

In quegli anni c’era la necessità di muoversi, servivano mezzi economici, di facile manutenzione, ma affidabili. Era il momento di passare dalle biciclette con dei micromotori a qualcosa capace di fare più strada, più stabile e sicuro. Nascono così i primi Cinquantini, che in pochi ani diventano delle piccole motociclette in miniatura usati anche nelle gare. E torniamo a noi da ragazzini: a gas aperto sdraiati su quei lunghi serbatoi o aggrappati ai manubri larghi da cross pronti ad affrontare qualsiasi terreno, a pedalare in sella ai Ciao per aiutare il motore in salita… 1,5 cavalli di potenza, velocità codice limitata a 40km/h, ma niente poteva fermarci, frenare la voglia di scoprire, guidare e sognare.