Chiron Sport 110 ans Bugatti, la supercar inarrivabile

Bugatti celebra i 110 anni di storia dalla fondazione e dalla prima Type 10 del 1909 . La storica azienda di auto sportive e di lusso fu impiantata dal milanese Ettore Bugatti in Alsazia, e ancorʼoggi la sede è lì, a Molsheim. Per celebrarne lʼanniversario, Bugatti ha preparato una favolosa versione “110 ans Bugatti” della Chiron Sport .

Si tratta di una serie speciale limitatissima della vettura lanciata nel 2016, che avrà soltanto 20 pezzi da immettere sul mercato. Il motore 16 cilindri con cilindrata 8.0 e la bellezza di 1.500 cavalli restano il dogma della sportività mostruosa della Chiron, ma il plus di questa versione è il tricolore blu, bianco e rosso sullʼalettone posteriore che, insieme ad altri dettagli di stile, rende omaggio alla Francia. Il motivo “Bleu-Blanc-Rouge” decora sia la carrozzeria in fibra di carbonio che gli interni della Chiron Sport speciale, che mantiene lo schema con due tonalità dʼazzurro che ne esaltano la sportività e lʼesclusività.

Lʼabitacolo segue una manifattura rigorosamente artigianale. La fibra di carbonio fa capolino anche su vari dettagli interni, dal piantone di sterzo alla corona del volante, mentre i rivestimenti dei sedili sono in soffice pelle Deep Blue e i rivestimenti delle portiere in Alcantara. Una vettura che è un capolavoro, non specificamente per le prestazioni (pazzesche! Da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi), ma per la qualità artistica che sta dietro la lavorazione della vettura. I Bugatti dʼaltronde erano una famiglia di artisti, e il fratello di Ettore ‒ Rembrandt Bugatti ‒ è stato uno dei più grandi scultori a cavallo fra XIX e XX secolo.