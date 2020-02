Chevrolet Silverado, il super pick-up a stelle e strisce

Cʼè pick-up e pick-up, modelli che in Usa vanno per la maggiore e sono tra i best-seller del mercato per la loro versatilità e funzionalità. Tra questi, Chevrolet Silverado 1500 rappresenta qualcosa di più, è unʼicona dellʼauto a stelle e strisce, fiore allʼocchiello della produzione General Motors. Possente, altissimo, con il grande cassone che non nuoce allʼabitabilità, vista la configurazione a doppia cabina e con 6 posti a sedere, in alcune versioni anche con interni in pelle. In Italia è proposto in tre livelli di equipaggiamento ed è immatricolato Autocarro N1.

La gamma motori del Silverado italiano prevede i due V8 EcoTec3 a iniezione diretta di benzina da 5,3 e da 6,2 litri, capaci di sviluppare 355 e 420 CV di potenza. A questi si aggiunge il 3.0 turbodiesel da 277 CV, progettato dal centro ingegneristico General Motors Global Propulsion System di Torino. Tutte le versioni hanno il sistema di trazione integrale inseribile e con marce ridotte. In più, ed è prerogativa del nostro mercato, ci sono le varianti bifuel benzina/gpl e con cambio automatico a 10 rapporti. Impareggiabile la coppia massima di 623 Nm a soli 1.500 giri al minuto.

Distributore esclusivo dei marchi Cadillac, Chevrolet, Camaro e Corvette, il gruppo Cavauto è leader indiscusso di questa nicchia di mercato che guarda al prodotto tipicamente americano. Ora vi aggiunge il pick-up Silverado che, grazie allʼomologazione Autocarro N1 è esente da superbollo e beneficia di vari vantaggi fiscali. I prezzi partono dai 58.950 euro della versione RST Plus con motore benzina da 355 CV.