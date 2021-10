Chevrolet Corvette, arriva in Italia la nuova Stingray con motore centrale

110 anni fa nasceva Chevrolet , la Casa automobilistica numero uno dʼAmerica per volumi di vendita. Il nome francese si deve a Louis , un meccanico svizzero più amante delle corse che di progetti industriali, che dopo una dimenticabile carriera da pilota fece ritorno in patria, lasciando oltre Atlantico una miniera dʼoro. Chevrolet ha sempre prodotto auto di massa, ma forse per un sussulto dʼorgoglio nei riguardi del fondatore, nel 1953 sʼinventò unʼauto sportiva destinata a diventare mito: la Corvette .

In quasi 70 anni, lʼevergreen per eccellenza della sportività americana ha sempre tenuto banco contro le blasonate auto sportive europee, e non ha smesso dʼinnovare se è vero che in questi giorni arriva in Europa la prima Corvette con motore centrale: la nuova versione Stingray che è poi la Corvette più veloce e potente mai realizzata. Disponibile in due carrozzerie: coupé e convertibile, cioè scoperta ma con lʼhard-top al posto della capote in tela, perché non va dimenticato che la prima Corvette del ʼ53 nacque proprio come decappottabile. Inoltre, per la gioia dei britannici, è anche la prima volta in assoluto che la sportiva americana è assemblata con il volante a destra.

Il design della nuova Corvette Stingray prevede nuovi fari e nuovi proiettori, le maniglie delle porte e del portellone nascoste per non intaccare le scolpiture delle linee, le prese dʼaria laterali ampliate e, sulla coupé, il grande portellone posteriore che mette in mostra il motore con sette prese dʼaria. I terminali di scarico sono 4 e i fanali posteriori a LED a doppio elemento integrano indicatori di direzione animati. Lʼhard-top della versione convertibile non toglie spazio al bagagliaio, che continua ad accogliere due set di mazze da golf anche con la capote abbassata. Davanti sia la coupé che la cabrio offrono poi il vano portaoggetti anteriore per contenere un bagaglio a mano.

Il nuovo layout centrale del motore ha permesso di ottimizzare la distribuzione dei pesi, favorendo le prestazioni. Coadiuvato dal Launch Control, il possente V8 aspirato di cilindrata 6,2 litri sviluppa 482 CV di potenza e ben 613 Nm di coppia, così da spuntare unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. Performance ben assistite dal cambio DCT a doppia frizione e 8 rapporti. Le sospensioni anteriori possono alzarsi fino a 50 mm in meno di 3 secondi, per evitare dossi, buche, marciapiedi, ma fino alla velocità di 38 km orari.

Modifiche a iosa anche allʼinterno, dove il posto guida è stato avanzato ed è avvolgente. Il nuovo volante squadrato, a due razze e di piccolo diametro, permette una visione chiara del display da 12 pollici, mentre i comandi del clima verticali e le bocchette di ventilazione ultrasottili riducono al minimo lʼaltezza del cruscotto. Di qualità lʼaudio, firmato Bose, per unʼauto che offre tre opzioni per i sedili sportivi e 12 colori di carrozzeria. La nuova Chevrolet Corvette Stingray arriva nelle concessionarie europee in questi giorni, al prezzo base di 90.100 euro per la coupé e 96.760 euro per la Convertibile.