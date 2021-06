CFMoto si fa conoscere con naked, tourer e scrambler

Sbarca in Italia il brand CFMoto 1 di 29 2 di 29 3 di 29 4 di 29 5 di 29 6 di 29 7 di 29 8 di 29 9 di 29 10 di 29 11 di 29 12 di 29 13 di 29 14 di 29 15 di 29 16 di 29 17 di 29 18 di 29 19 di 29 20 di 29 21 di 29 22 di 29 23 di 29 24 di 29 25 di 29 26 di 29 27 di 29 28 di 29 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una crescita costante in tutta Europa quella di CFMoto, finora consolidata soltanto a livello di quad, veicoli per il divertimento, come promettono di fare le 5 nuove moto del brand asiatico, le quali si fanno notare per la cura dei dettagli, come le cuciture della sella o lʼutilizzo del logo su carter e serbatoio, a trasmettere qualità e distinzione. Per la distribuzione in Italia, CFMoto si è affidata al Gruppo Padana Sviluppo, che già si occupa dellʼimportazione e commercializzazione dei veicoli Kymco, Lifan e Voge.

Le moto che debuttano in Italia sono due naked da 300 e 650 cc, una adventure da 650 cc per chi vuole viaggiare con stile e divertirsi in fuoristrada, una tourer sempre di 650 cc ben accessoriata, infine una scrambler con motore bicilindrico da 700 cc che sarà disponibile nelle declinazioni Adventure, Sport e Heritage. Le due naked si chiamano 300NK e 650NK e sviluppano la potenza rispettiva di 28 e 56 CV; lʼadventure bike 650MT e la turistica 650GT montano anchʼesse lo stesso motore. Saranno disponibili presso i concessionari CFMoto da metà giugno. Più avanti arriveranno anche le tre varianti di scrambler 700CL-X.

I prezzi partono dai 3.390 euro della 300NK, mentre tutti modelli 650 si attestano attorno ai 5.600 euro. Per le Scrambler si parte da 6.490 euro. Tutte le informazioni e i dettagli della gamma moto sono reperibili sul sito www.cfmotoitaly.it.