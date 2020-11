Voge Brivido 500R, piccole naked crescono

Novembre è sempre stato il mese della moto . Nei grandi saloni internazionali di Colonia e Milano, ma anche in altri eventi meno importanti, si presentavano le novità dellʼanno venturo. Tutte le novità, quelle dei grandi nomi delle due ruote e quelle meno note a caccia di vetrine e curiosi. Talvolta anche qualche nome nuovo, come quello di Voge , che si affaccia nel panorama motociclistico globale con la Brivido 500R .

Brand che fa capo al gruppo cinese Loncin Motorcycle, con sede dal 1983 a Chongqing, Voge si fa conoscere adesso in Europa con questa Brivido 500R, una naked media dal design accattivante e dotata di un moderno equipaggiamento tecnico. Non è un caso che il lavoro sullo stile sia stato fatto in Europa, nel Centro Stile avviato di proposito. Il look compatto e lʼinterasse di soli 1.445 mm accolgono fianchetti minimalisti, mentre lʼaltezza da terra della sella di soli 790 mm ammette due passeggeri. Il faro anteriore è full LED e le luci di posizione a tubi sono presenti anche nel gruppo ottico posteriore, mentre il cruscotto digitale ha uno schermo LCD.

Il motore della Voge Brivido 500R è un bicilindrico parallelo fronte-marcia 4 tempi e 4 valvole per cilindro, con raffreddamento a liquido, che sviluppa la potenza di 43,5 CV e una coppia massima di oltre 40 Nm a 7.000 giri al minuto. Lʼalimentazione a iniezione elettronica è firmata Bosch Efi e il cambio è meccanico a 6 marce. Grazie al serbatoio da 16,5 litri, la naked mezzo litro cinese assicura unʼautonomia di marcia con un pieno di 500 km e anche più. La forcella anteriore telescopica è Kayaba Upside down di diametro 41 mm con escursione 128 mm, mentre dietro cʼè lʼammortizzatore singolo a precarico regolabile con escursione di 57 mm.

Sui cerchi in lega leggera sono montati pneumatici Pirelli Angel GT da 17 pollici e misure di 120/70 davanti e 160/60 dietro, con freni Nissin a doppio disco e ABS Bosch a doppio canale di serie. In Italia la moto è offerta nel colore antracite metallizzato con inserti azzurri elettrici e un prezzo di listino di 4.990 euro, franco concessionario incluso.