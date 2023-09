CFMOTO 450NK, la naked media arriva in Italia

Stile, strumentazione e dotazione

La nuova CFMOTO 450NK conserva uno stile elegante, ma allo stesso tempo vuole essere aggressiva e moderna: il risultato è un design armonioso fatto di linee sinuose con dettagli sportivi, come il muscoloso serbatoio carburante e le protezioni radiatore. Il gruppo ottico full led e il brillante colore Nebula White completano il layout complessivo del veicolo rendendo le forme ancora più filanti. La strumentazione mette in mostra un display digitale TFT da 5", con luminosità regolabile su 5 livelli e dotato di connettività Bluetooth caschi e smartphone, Trip Computer e orologio. Ha due modalità̀ di visualizzazione, Concision e Classic, mentre nella dotazione di serie ci sono il promemoria di cambio marcia e l’avviso superamento velocità pre impostata, che possono essere attivati e disattivati direttamente dalla strumentazione. Sempre di serie c'è il controllo di trazione (TCS), la frizione anti saltellamento, la predisposizione presa 12V per accessori, il sistema di navigazione e relativa App cfmoto Ride, la T-Box e il sensore 4G che utilizza una "recinzione elettronica" per informare il pilota della posizione del veicolo. Va sottolineato che tutti gli aggiornamenti del software vengono forniti "Over the Air" tramite l' app cfmoto RIDE.