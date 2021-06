Carrozzeria Touring Superleggera Arese RH95

Touring Arese RH95, la fuoriserie da sogno Ufficio stampa 1 di 23 Ufficio stampa 2 di 23 Ufficio stampa 3 di 23 Ufficio stampa 4 di 23 Ufficio stampa 5 di 23 Ufficio stampa 6 di 23 Ufficio stampa 7 di 23 Ufficio stampa 8 di 23 Ufficio stampa 9 di 23 Ufficio stampa 10 di 23 Ufficio stampa 11 di 23 Ufficio stampa 12 di 23 Ufficio stampa 13 di 23 Ufficio stampa 14 di 23 Ufficio stampa 15 di 23 Ufficio stampa 16 di 23 Ufficio stampa 17 di 23 Ufficio stampa 18 di 23 Ufficio stampa 19 di 23 Ufficio stampa 20 di 23 Ufficio stampa 21 di 23 Ufficio stampa 22 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Fondata a Milano nel 1926, la Touring divenne un nome prestigioso nella sublime arte di disegnare automobili. Le faceva sportive, leggere, per esprimere al meglio la loro dinamicità. Una lunga storia di successi e anche il travaglio e il declino in anni recenti, fino al ritorno nel 2009 con modelli già entrati nellʼimmaginario da sogno dei collezionisti: Disco Volante, Aero 3. Adesso Carrozzeria Touring Superleggera presenta Arese RH95, una fantastica evoluzione dello stile “Streamline”, che nel nome rievoca i 95 anni dalla nascita dellʼazienda. La Arese RH95 sarà prodotta in 18 esemplari soltanto.

Lunga circa 4,8 metri, con un passo di 2,65 metri, molto larga (un poʼ sotto i due metri) e alta appena 1,259 metri, la nuova hypercar made in Italy è la prima Touring Superleggera realizzata con motore centrale abbinato alla carrozzeria in fibra di carbonio. Diciamo hypercar, ma un tempo si usava il termine “fuoriserie”, che ancor oggi appare il più adatto a un modello sì in commercio, ma su ordinazione e con prezzi che vengono forniti dietro richiesta del cliente e in base alle sue personali esigenze. La promessa di Touring Superleggera è di consegnarla entro 6 mesi dalla richiesta.

Il motore della Arese RH95 è 8 cilindri benzina a V e sviluppa 720 CV, quindi è molto più potente rispetto ai 450 CV della bellissima Disco Volante. Ha la trazione posteriore e scarica a terra una coppia pazzesca di 770 Nm a soli 3.000 giri, che le permettono di scattare da 0 a 100 km/h in 3 secondi netti! Con il moderno cambio a doppia frizione DCT a 7 velocità, la fuoriserie è in grado di raggiungere la velocità massima di 340 km orari.