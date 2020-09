Touring Aero 3, ultima meraviglia dellʼofficina milanese

Un fil rouge che unisce la storica Alfa Romeo 8C2900 Le Mans, passa per la Disco Volante e approda alla Aero 3 . Quasi un secolo nel segno di Touring , una delle più gloriose carrozzerie italiane, che ha allestito e “preparato” le più belle auto sportive italiane. Come questʼultima esposta al Salon Privé , celebre Concorso dʼEleganza britannico, nel favoloso Blenheim Palace della città di Woodstock, Oxfordshire.

Sfatiamo subito un dubbio, la meravigliosa Touring Aero 3 non è un prototipo ma un modello omologato UE per la circolazione stradale. La supercar sarà però prodotta in 15 esemplari al massimo ed esclusivamente su richiesta del cliente. Il design della Aero 3 mischia elementi di stile che ne hanno caratterizzato la storia, dallʼiconica Alfa Romeo Disco Volante degli anni 50, con il cofano affusolato e slanciato e la pinna sulla coda, allʼultima Disco Volante del 2012 firmata da Touring Superleggera, passando per lʼantesignana 8C2900 che trionfò alla 24 Ore di Le Mans nel 1938.

Lʼofficina milanese è stata una delle prime a utilizzare la Galleria del Vento per studiare lʼaerodinamica delle automobili. E quando la “profilatura al vento” ha preso piede, non cʼè più stato un solo costruttore al mondo che non abbia considerato lʼefficienza aerodinamica nel design delle sue automobili.

Costruita in carbonio, dunque leggera e veloce, la Touring Aero 3 ha trazione posteriore e monta un motore 12 cilindri di 6.262 cc, che eroga 740 CV a 8.250 giri e una coppia massima di 690 Nm, in grado di farla scattare da 0 a 100 in 3,1 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 340 orari. Il cambio sequenziale elettro-attuato a 7 rapporti si avvale di paddles al volante.