CampZero, il Resort sportivo Jeep in Valle dʼAosta

CampZero è il modo migliore per conoscere una Jeep, perché consente di salire con lei in montagna e scoprire le attitudini di trazione a quattro ruote motrici più sofisticate del mondo. Per la stagione invernale 2018/2019, il resort Jeep è stato insediato in Valle dʼAosta, nei pressi di Champoluc, ed è qui che si svolge la “Jeep Winter Experience”, dove poter vivere tutte le emozioni che regalano i modelli 4x4 del brand. Vediamo lʼ“Esperienza” Jeep in queste immagini, con un parterre de roi di fuoristrada in prova che include le nuove Wrangler Rubicon e Sahara, la Renegade Trailhawk, la nuova Cherokee Limited 4x4 e la Compass Limited 4x4, ma anche la top di gamma Grand Cherokee Trackhawk.