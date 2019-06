Camper, Volkswagen presenta il Grand California

Sognando California, ma non per cantarne lʼinno di evasione degli anni 60 (erano i Dik Dik), ma perché a interpretare lʼevasione è un bel camper Volkswagen. Lo spirito di libertà è in effetti il vero valore aggiunto del Grand California, due nuovi modelli camper allestiti su base Crafter, da oggi offerto sul mercato in due versioni: 600 e 680, in pratica le due lunghezze di 6 e 6,80 metri del veicolo.