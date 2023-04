Cambio gomme: da oggi 15 aprile si possono montare le estive

Pneumatici invernali: si devono cambiare obbligatoriamente?

Anche in estate è possibile mantenere gli pneumatici invernali (con simbolo fiocco di neve e montagna) sulla propria vettura, senza incorrere in sanzioni, circostanza che si verifica se invece nella stagione fredda non si montano le gomme termiche o se non si portano a bordo le catene da neve quando si guida su strade per le quali vige l’obbligo di dotazioni invernali. C’è un però: gli pneumatici invernali che si vogliono mantenere anche durante l’estate devono avere come caratteristica una delle misure omologate e riportate sulla carta di circolazione della vettura e un codice di velocità pari o superiore a quelli indicati sul libretto (non inferiore o comunque mai inferiore alla lettera “Q”, che indica una velocità massima di 160 km/h).