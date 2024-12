BYD Sealion 7: il nuovo SUV elettrico della serie Ocean

BYD sottolinea che la Sealion 7 è il SUV dotato del motore elettrico di serie più veloce al mondo grazie una velocità di rotazione di 23.000 giri/min. Con una potenza di 523 CV nella versione a trazione integrale, la vettura può contare su un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e una velocità massima di 215 km/h. La versione base è dotata di un motore elettrico posteriore da 230 kW e 380 Nm di coppia, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. La variante Excellence AWD aggiunge invece un secondo motore sull’asse anteriore, per una potenza complessiva di 390 kW e 690 Nm di coppia. Per quanto riguarda l’autonomia, i modelli a trazione posteriore sono equipaggiati con una batteria Blade da 82,5 kWh, per un range di 482 km secondo il ciclo WLTP. La versione AWD Excellence utilizza una batteria da 91,3 kWh, che estende l’autonomia a 502 km. Entrambe le versioni supportano la ricarica trifase da 11 kW in corrente alternata e la ricarica rapida in corrente continua, con tempi di ricarica dal 10% all’80% variabili tra 24 e 32 minuti. La piattaforma e-Platform 3.0 integra tecnologie all’avanguardia come l’architettura “cell to body”, mentre sul fronte della sicurezza, il modello è equipaggiato con un avanzato pacchetto ADAS, che promette di soddisfare anche gli utenti più esigenti.