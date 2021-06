Bugatti Chiron Super Sport, iperbole motoristica

Bugatti è una delle protagoniste del Milano Monza Motor Show . Un ritorno sulla scena in grande stile, come non faceva da tempo, e sulle pedane milanesi espone varie declinazioni della gamma Chiron , un bolide con motore 16 cilindri dalla potenza spaventosa. Lʼultima sorpresa della gamma si chiama Chiron Super Sport , che arriva a sprigionare fino a 1.600 CV e raggiungere una velocità massima di 440 km orari.

Quel che gli ingegneri hanno voluto portare a termine sulla hypercar è il compiuto profilarsi tra carrozzeria e aerodinamica. Il motore porta “cavalli”, ma per andare oltre bisogna lavorare sui dettagli e cesellare forme che aggiungono virgole di dinamicità. Ecco allora il frontale abbassato, lʼalettone posteriore esteso, il nuovo estrattore e le fiancate lunghe e scolpite per ottenere la miglior resa aerodinamica. Il peso complessivo si riduce di 23 kg e anche questo aiuta le performance. Senza rinunciare allʼaura di prestigio e lusso che può dare una Bugatti, e che in pochi possono permettersi (Cristiano Ronaldo ne possiede giusto un paio).

Dotata di un telaio sviluppato ad hoc, la Chiron Super Sport rappresenta la quintessenza di questo profilo. Snella, leggera, con la coda allungata di 25 centimetri e lʼassetto agonistico ma neutro, nel senso che non risente delle altissime velocità. Con cilindrata 8.0, il motore W16 con quattro turbocompressori è stato aggiornato per scaricare a terra fino a 1600 CV, 100 in più della Chiron “normale” (se ha un senso questa espressione…), e aggiornata è anche la trasmissione automatica a 7 rapporti, ora dotata di una nuova frizione. Con 1.600 Nm di coppia, pronta fin dai 2.000 giri/minuto, le prestazioni sono disumane: accelerazione da 0 a 200 km/h in 5,8 secondi, da 0 a 300 in 12,1 secondi.

Infine colpisce della versione Super Sport la inedita suddivisione dei colori, una soluzione optional che estende visivamente le proporzioni dellʼauto, facendola sembrare ancora più aggressiva. Le consegne della nuova supercar Bugatti sono previste nel 2022, il prezzo di ogni esemplare prodotto nella storica fabbrica di Molsheim, in Alsazia, si aggira attorno ai 3.200.000 euro, tasse escluse. E senza optional di ulteriore esclusività, come le ruote in magnesio della Chiron Pur Sport, che aggiungono ulteriore leggerezza e dinamicità alla vettura.