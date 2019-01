Brabham lancia la versione stradale della BT62

I sogni, si sa, sʼincrociano, si rincorrono, si allontanano. Binari su cui correre e non cʼè verbo più adatto a spiegare le ultime vicende di Brabham , una delle factory leggendarie dellʼindustria auto inglese. Che oggi ha due nuove prospettive: per lo sport il ritorno nel 2019 alle gare endurance , con il sogno della 24 Ore di Le Mans; per la strada la commercializzazione della fantastica BT62 che vediamo in queste immagini.

Prodotta in edizione limitata, appena 70 esemplari super esclusivi, la Brabham BT62 è unʼauto da corsa, che soltanto pochi giorni fa ha ottenuto lʼomologazione per una ristretta produzione stradale. Ci son volute modifiche tecniche necessarie, come lʼassetto un poʼ più rialzato da terra, ma anche la chiusura delle portiere (elemento non necessario a unʼauto da corsa) e i rivestimenti interni di maggior spessore e qualità, e persino lʼaggiunta di qualche dotazione che ai clienti non piloti potrebbe servire, vedi il climatizzatore. Il peso resta da superpiuma ‒ 972 chili ‒ comʼè giusto che sia per una supercar con la voglia di distrarsi in città, ma che non vuol perdere la sua identità.