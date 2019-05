BMW X3 M e X4 M Competition, oltre ogni senso

In casa BMW tutto è possibile, se il limite cui tendere è quello della sportività. Il mercato premia i Suv? Allora BMW produce una gamma per soddisfare tutti, che va dallʼX1 allʼX7 senza lasciare caselle numeriche vuote. Non basta? Perché cʼè sempre qualcuno che vorrebbe il Suv ma con le prestazioni sportive di una BMW M , e allora ecco le pazzesche X3 M Competition e X4 M Competition .

Si tratta di un pacchetto prestazionale, Competition appunto, che aggiunge 30 CV di potenza e trasforma i due grandi Suv tedeschi in supercar che potrebbero ben figurare su un circuito di Formula 1. Il motore 3.0 da 510 CV e 600 Nm di coppia è semplicemente il 6 cilindri in linea più potente al mondo. Ha la doppia sovralimentazione turbo benzina e consente ai due veicoli di passare da 0 a 100 km/h in 4 secondi! Due frecce, che spacciare per 4x4 adatti al fuoristrada è francamente riduttivo, anche se la funzionalità delle carrozzerie e le quattro ruote motrici non mancano, come anche il Differenziale Attivo M che offre trazione, agilità e stabilità sempre al massimo livello.