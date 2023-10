BMW X2: i prezzi della nuova generazione

La BMW ha pubblicato i listini ufficiali per il nostro Paese delle nuove X2 e iX2. Il compatto Suv coupé tedesco sarà nelle concessionarie a partire dal mese di marzo 2024. Ecco in dettaglio le caratteristiche tecniche e i prezzi.

Non solo, è cresciuta nelle dimensioni e ha adottato nuove motorizzazioni, portando al debutto perfino la variante 100% elettrica. Ora, il costruttore tedesco ha ufficializzato anche i prezzi per l'Italia.

Allestimenti, dotazione di serie e prezzi La nuova BMW X2 sarà in listino con tre allestimenti: base, MSport e M Performance M35i, che rappresenta l'esclusività abbinata alla versione più performante della gamma. I prezzi partono dai 46.100 euro della versione base con il motore a benzina mild hybrid e passano per i 50.050 della 1.5 turbo 3 cilindri mild hybrid da 170 CV con allestimento MSport. Sul "tetto del listino" si piazza la BMW X2 M35i 2.0 turbo benzina da 300 CV, che ha un costo di acquisto pari a 63.200 euro. La variante 100% elettrica della X2, ovvero la iX2, parte dai 60.000 euro della BMW iX2 xDrive 30 e arriva ai 63.950 euro della BMW iX2 xDrive 30 MSport. La dotazione di serie prevede il pacchetto base Adas con frenata d’emergenza e cruise control non adattivo, i sensori luci e pioggia, la mascherina anteriore nero lucido con cornice cromata, i fari Bi-Led anteriori e i fanali a led posteriori, lo spoiler posteriore nero lucido, i cerchi da 18", il climatizzatore bi-zona, i rivestimenti interni di tessuto, il portellone elettrico, l’assistenza al parcheggio, il cruscotto digitale da 10,25" e il panello del sistema multimediale da 10,7", i servizi BMW Connected Drive, l'impianto audio con sei diffusori, i cerchi in lega da 18”, il freno a mano elettrico, il portellone posteriore automatico, il bracciolo anteriore con pannello di controllo integrato e il pacchetto luci interne.

Ufficio stampa BMW

Il design della nuova BMW X2 La nuova BMW X2 è cresciuta e supera la precedente generazione di ben 19 cm, arrivando a una lunghezza di 4,55 metri. Non solo: la nuova è anche più alta di 6 cm e più larga di 2 cm. Il risultato finale vede poi uno spostamento di carrozzeria: lanciata nel 2018 come Sport Avtivity Coupé nel segmento delle vetture compatte, oggi ha un profilo che la pone di diritto nel segmento dei SUV coupé. C'è dell'altro, perchè la X2 è cresciuta anche nel passo e nelle carreggiate, migliorando sia lo spazio per i passeggeri che per il bagagliaio, che raggiunge un volume di 560-1.470 litri sulle unità che montano motori termici e di 525-1.400 litri sulla versione elettrica. Il frontale ha un taglio verticale che mette in mostra una mascherina quasi esagonale il cui contorno, per la prima volta, può essere illuminato. Il profilo è esaltato dalla linea del tetto che crea una silhouette snella e dinamica mentre al posteriore fanno bella vista i passaruota marcati che regalano un aspetto muscoloso alla X2, i contorni orizzontali delle luci posteriori, lo spoiler e la grembialatura posteriore.

Ufficio stampa BMW

L'abitacolo della X2 Gli interni vengono dominati dal BMW Curved Display, il pannello “sospeso” sulla plancia composto da un dispaly da 10,25” del quadro strumenti e da un monitor di 10,7” dell’infotainment. A tal proposito, si tratta del sistema operativo BMW OS 9, che consente a guidatore e passeggero di interagire attraverso i comandi presenti nel tunnel centrale, dove si trova anche il selettore per la scelta delle modalità di guida. A bordo troviamo poi l’head-up display, mentre tra i sistemi di assistenza alla guida ci sono il Parking Assistant con retrocamera, il cruise control adattativo con funzione Stop&Go, la frenata d’emergenza e il mantenimento di corsia attivo, oltre al BMW Intelligent Personal Assistant.

Ufficio stampa BMW