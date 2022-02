BMW X2 Edition GoldPlay, il crossover allʼapice della gamma

Arriva a marzo la X2 Edition GoldPlay Ufficio stampa 1 di 39 Ufficio stampa 2 di 39 Ufficio stampa 3 di 39 Ufficio stampa 4 di 39 Ufficio stampa 5 di 39 Ufficio stampa 6 di 39 Ufficio stampa 7 di 39 Ufficio stampa 8 di 39 Ufficio stampa 9 di 39 Ufficio stampa 10 di 39 Ufficio stampa 11 di 39 Ufficio stampa 12 di 39 Ufficio stampa 13 di 39 Ufficio stampa 14 di 39 Ufficio stampa 15 di 39 Ufficio stampa 16 di 39 Ufficio stampa 17 di 39 Ufficio stampa 18 di 39 Ufficio stampa 19 di 39 Ufficio stampa 20 di 39 Ufficio stampa 21 di 39 Ufficio stampa 22 di 39 Ufficio stampa 23 di 39 Ufficio stampa 24 di 39 Ufficio stampa 25 di 39 Ufficio stampa 26 di 39 Ufficio stampa 27 di 39 Ufficio stampa 28 di 39 Ufficio stampa 29 di 39 Ufficio stampa 30 di 39 Ufficio stampa 31 di 39 Ufficio stampa 32 di 39 Ufficio stampa 33 di 39 Ufficio stampa 34 di 39 Ufficio stampa 35 di 39 Ufficio stampa 36 di 39 Ufficio stampa 37 di 39 Ufficio stampa 38 di 39 Ufficio stampa 39 di 39 leggi dopo slideshow ingrandisci

In arrivo nelle concessionarie da marzo 2022, La nuova BMW X2 Edition GoldPlay presenta dettagli esterni e allestimenti interni esclusivi, ma conferma i tratti distintivi del modello, come la M High-gloss Shadow Line, cioè la proiezione del logo “X2” dallo specchietto laterale del guidatore. Dal punto di vista estetico spicca la grande presa dʼaria inferiore a tre sezioni nella grembialatura anteriore, i pannelli paraurti anteriori e posteriori con inserti in Dark Shadow, il rivestimento dei passaruota e i bordi inferiori delle portiere nel colore della carrozzeria. La carrozzeria San Remo Green metallizzata è riservata esclusivamente alla GoldPlay Edition, che impiega poi il colore Galvanic Gold per il bordo della griglia a doppio rene e le calotte dei retrovisori esterni.

La BMW X2 GoldPlay è proposta per tutte le motorizzazioni della gamma X2, incluse quindi la xDrive25e ibrida plug-in e la supersportiva con motore biturbo X2 M35i da 306 CV, trazione 4x4 e differenziale meccanico anteriore M Sport. Ci sono comunque anche versioni più mansuete a benzina e diesel, partendo dalla sDrive18i 136 CV. Le specifiche tecniche di questa serie speciale sono quelle M Sport, con sospensioni ribassate di 10 millimetri e lo sterzo M Sport. I cerchi aerodinamici M da 19 pollici sono standard (optional da 20”) e sono anchʼessi provvisti di inserti in Galvanic Gold.

Allʼinterno si nota subito il volante in pelle M con pulsanti multifunzione, ma ci sono poi i pedali in acciaio inossidabile, i sedili sportivi M con sostegni laterali e poggiatesta integrati per guidatore e passeggero, la chiave con lʼidentificativo M. Esclusivi anche i rivestimenti in pelle Dakota. A richiesta il sistema di controllo iDrive con display touchscreen da 10,25 pollici e Head-Up Display a colori. Al top della gamma BMW X2, le versioni GoldPlay sono offerte a listino in un range compreso tra 42.800 e 60.350 euro.