BMW Serie 5, la carica delle versioni “italiane”

Sono passati 8 mesi dal lancio della nuova BMW Serie 5 Berlina e Touring (luglio 2020) e la pandemia sembrava cedere il passo a unʼestate spensierata. Le cose non sono andate così ma la Casa di Monaco non è certo rimasta con le mani in mano, e per il suo modello più venduto al mondo ha pensato a una completa ristrutturazione della gamma. Oggi tutte le nuove BMW Serie 5 sono ibride elettriche: 20 versioni hanno la tecnologia Mild Hybrid e ben 5 sono ricaricabili plug-in .

Il ritardo nelle operazioni di distribuzione e marketing ha permesso dunque di allungare lo sguardo verso un orizzonte più lungo. Già a partire dal design, per quella così identitaria griglia anteriore col doppio rene che cresce in larghezza e altezza, scende nel grembiule anteriore ed è incorniciata da un bordo unico. Un nuovo “muso” che le prossime BMW elettriche faranno proprio. E poi cʼè il solito trionfo di Led per i gruppi ottici e i fari al laser ‒ BMW Laserlight ‒ sono ora optional su tutte le varianti della BMW Serie 5. Per i più dinamici non manca lʼallestimento M Sport, in grado di trasformare la compassata executive car tedesca in una sportiva a tutto tondo.

La Casa bavarese riserva un pensiero anche per lʼItalia. In esclusiva per il nostro mercato è infatti proposta la BMW 518d, una versione entry level con motore 4 cilindri TwinPower Turbo da 150 CV e disponibile sia Berlina che Touring. Accanto a questa la 530d, altra versione diesel ma a 6 cilindri e 249 CV, anchʼessa esclusiva per lʼItalia. Tutti i modelli a 4 e 6 cilindri dispongono della tecnologia Mild Hybrid a 48 Volt e sono abbinati al cambio automatico Steptronic a 8 rapporti. I prezzi partono dai 52.670 euro della BMW 518d berlina, la Touring da 55.020 euro.

Tornando allʼauto rinnovata giusto lʼestate scorsa, tra le novità più intriganti ci sono il nuovo sistema operativo BMW System 7 e il nuovo Control Display centrale da 12,3 pollici, con funzioni inedite tra cui la navigazione attiva. Quanto allʼelettronica di sicurezza, sarebbe prolisso fare lʼelenco dei dispositivi implementati a bordo, basti dire che la nuova BMW Serie 5 compie un altro passo ancora lungo la strada della guida autonoma.